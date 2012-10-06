Продвижение в соц. сетях и спец. форумах

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Добрый день.

Есть необходимость в продвижении услуг медицинской направленности. Мы занимаемся организацией мед. мероприятий в клиниках немецкоязычных стран (преимущественно в Германии), осуществляем письменный и устный перевод, сопровождение, предоставляем транспорт, осуществляем трансфер, проводим экскурсии.

Интересует продвижение услуг в соц сетях, и, что кажется еще более эффективным, на спец. форумах(только это не должно выглядеть как спам).

Жду ваших предложении о возможных вариантах сотрудничества и способах реализации описанной выше задачи.

13 лет назад
mvk09
Антон 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

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