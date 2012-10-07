Внутренняя и внешняя оптимизация сайта по Удмуртии Прогон по каталогам, обмен ссылками. Желательный выход в топ-3, топ-5 по Удмуртии по ключевым словам
Сео специалист на постоянную работу
Ситуация: есть сайт (ссылку пришлю в личку)
нужно: в соотвествии с нашим аудитом и своими дополнениями если будут
провести работы по подготовке сайта к продвижению в яндекс и гугль,
срок 2-3 недели.
в случае если нас устроит качество готовы предложить постоянное
сострудничество по продвижению сайта и ведению контентной рекламы в
директе и адвордсе для этого сайта Оплата фиксированная в месяц,
обговаривается. Работаем либо с постоплатой поэтапно - разбивая работу
по оптимизации сайта на этапы с оплатой каждого этапа после
предоставления отчета, либо предоплата по вебмани эскроу тоже поэтапно
- деньги получаете от вебмани после выполнения условия предоставления
отчета о проведенных над сайтом работ.
Заявки фрилансеров
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