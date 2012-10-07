Сео специалист на постоянную работу

Ситуация: есть сайт (ссылку пришлю в личку)

нужно: в соотвествии с нашим аудитом и своими дополнениями если будут

провести работы по подготовке сайта к продвижению в яндекс и гугль,

срок 2-3 недели.

в случае если нас устроит качество готовы предложить постоянное

сострудничество по продвижению сайта и ведению контентной рекламы в

директе и адвордсе для этого сайта Оплата фиксированная в месяц,

обговаривается. Работаем либо с постоплатой поэтапно - разбивая работу

по оптимизации сайта на этапы с оплатой каждого этапа после

предоставления отчета, либо предоплата по вебмани эскроу тоже поэтапно

- деньги получаете от вебмани после выполнения условия предоставления

отчета о проведенных над сайтом работ.