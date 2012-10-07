Продвижение в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки147 просмотров

Рассмотрю различные предложения по продвижению в социальных сетях: Вконтакте,Одноклассники,Facebook.

Основная задача постоянное наполнение контентом 3-х групп + живые вступившие + живое обсуждение и участие в группе.

Финансовая тематика, банковская сфера.

13 лет назад
seomaxis
70 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров