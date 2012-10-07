Поднять тИЦ и увеличить трафик сайта moscowbars.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки130 просмотров

1) Поднять ТИЦ. Необходим специалист с успешным опытом поднятия ТИЦа. Очень важно понимать за какие деньги какой ТИЦ я смогу получить.

2) Увеличить поисковый траффик. Опять же важно за какие деньги какой траффик из поисковиков я получу. Также хотелоь бы понимать каким методом.

На данным момень в среднем 300 человек в сутки. ТИЦ=30

13 лет назад
vihr1985
Илья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров