Поднять тИЦ и увеличить трафик сайта moscowbars.ru

1) Поднять ТИЦ. Необходим специалист с успешным опытом поднятия ТИЦа. Очень важно понимать за какие деньги какой ТИЦ я смогу получить.

2) Увеличить поисковый траффик. Опять же важно за какие деньги какой траффик из поисковиков я получу. Также хотелоь бы понимать каким методом.

На данным момень в среднем 300 человек в сутки. ТИЦ=30