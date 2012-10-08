Обязанности: - проверка ссылок, закупаемых по фильтрам в Sape (через день, есть методика, есть алгоритм проверки) - ручная закупка ссылок по релевантному подбору (через день) - ручная закупка ссылок по ...
SEO-специалист для сайта автомобильной тематики
Неспешно ищем оптимизатора (seo специалиста) для работы над порталом рroрrokat.ru (часть букв тут русских - чтобы не искался потом этот проект в поиске). Домену более 5 лет, раскрутки никогда никакой не было (один раз, впрочем прогоняли по какому-то каталогу). Интересует только внутренняя оптимизация (перекрестные ссылки внутри сайта, правильно закрытые не информативные блоки, разные теги и все в таком духе). Внешней оптимизации планируем минимум, однако можете переубедить :). Так как объем работы, в предложенном варианте, представляется не такой большой, финансирование планируется примерно так: первый месяц - исправить все имеющиеся ошибки - как договоримся [N денег], далее просто поддержка (в связи с небольшими изменениями на нашем портале, нововведениями основных поисковых систем и т.д., профессиональным ростом оптимизатора и т.д.). Жду предложений.
P.S. В своей время сайт, прямо в таком видел был в топ-10 по запросам "прокат автомобилей", "прокат автомобилей в москве" и т.д., потом слетел. Мы правда и не занимались особо...
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