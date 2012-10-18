Линк-менеджер

Обязанности:

- проверка ссылок, закупаемых по фильтрам в Sape (через день, есть методика, есть алгоритм проверки)

- ручная закупка ссылок по релевантному подбору (через день)

- ручная закупка ссылок по поиску в каталоге по параметрам фильтров (через день)

- проверка ссылочной массы после апдейтов (1-2 раза в месяц)

- проверка продвигаемых страниц (title, keywords, description, h1-h3, альты на картинках)

Всего в настоящее время 20 проектов. Работа на 3-4 часа в день.

Аська - 219539874, Анна