Продвижение контент-проекта туристической тематики

Ищу специалиста для продвижения сайта туристической тематики.

Предистория.

Имеется контент-проект туристической тематики (700-800 уников в в сутки). Постоянно пополняется новым контентом. Большинство посетителей приходят из поисковиков по большому количеству НЧ запросов.

Задача.

Раскрутить сайт до 3000 - 4000 посетителей в сутки до конца туристического сезона (март - апрель 2013г.)

Проблемы которые надо решить.

1) SEO. Распределение поискового трафика Google/Яндекс примерно 60% к 30%. Не понятно почему сайт так плохо двигается в Яндексе.

2) Преобладание поискового трафика над другими. На данный момент 75% трафика это поисковой. Требуется увеличить переходы по ссылкам, чтобы сбалансировать поисковой траф.