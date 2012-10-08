Аудит, оптимизация, продвижение сайта

http://www.terratransauto.com. Здравствуйте. Регион: Москва и Московская область. Сайту пошел третий год. Был топ10 (Яндекс, Гугл) . Предлагаю вам подобрать ключи, методы, стратегию продвижения(основываясь на анализе сайтов моих конкурентов). Мне нужен специалист - порядочный, знающий что делает и с какой целью, который будет учитывать не только свои интересы ,но и мои . Иллюзий не питаю - никому нет дела до моего благополучия, но есть люди честно выполняющие поставленные задачи на всем протяжении работы над проектом. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Своевременную оплату гарантирую - от вас профессиональная работа . Бюджет 300$