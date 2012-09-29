terratransauto

Сергей Белоненко terratransauto

 
60 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Аудит, оптимизация, продвижение сайта

    $300

    http://www.terratransauto.com. Здравствуйте. Регион: Москва и Московская область. Сайту пошел третий год. Был топ10 (Яндекс, Гугл) . Предлагаю вам подобрать ключи, методы, стратегию продвижения(основываясь на анализе сайтов моих конкурентов). Мне нужен специалист - ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер. Приватно для Бойцова Ивана

    Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер

    Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад