Обязанности: - проверка ссылок, закупаемых по фильтрам в Sape (через день, есть методика, есть алгоритм проверки) - ручная закупка ссылок по релевантному подбору (через день) - ручная закупка ссылок по ...
Работа на сервисах вопросов и ответов
Нужен грамотный постинг на сервисах вопросов и ответов, а также профильных форумах и сайтах отзывов. Список предоставлю. Прошу указывать стоимость за один пост на каждом из видов ресурсов. Работа постоянная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть несколько проектов требующие грамотного подхода. Просьба граждан юзающих Сеопульты, автозакупки и т.д. не беспокоить. Первый месяц испытательный, оплачиваем все расходы, в конце ЗП. При хороших результатах гарантируем рост ЗП и привлечение новых ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Неспешно ищем оптимизатора (seo специалиста) для работы над порталом рroрrokat.ru (часть букв тут русских - чтобы не искался потом этот проект в поиске). Домену более 5 лет, раскрутки никогда никакой не было (один раз, впрочем ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
http://www.terratransauto.com. Здравствуйте. Регион: Москва и Московская область. Сайту пошел третий год. Был топ10 (Яндекс, Гугл) . Предлагаю вам подобрать ключи, методы, стратегию продвижения(основываясь на анализе сайтов моих конкурентов). Мне нужен специалист - ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста для продвижения сайта туристической тематики. Предистория. Имеется контент-проект туристической тематики (700-800 уников в в сутки). Постоянно пополняется новым контентом. Большинство посетителей приходят из поисковиков по большому количеству НЧ ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
привет мастерам,интересует создание и ведение рекламной компании в яндекс директе, Рекламировать будем контактные линзы,необходимо найти ключи, составить кликабельные объявления,и вести саму рекламную компанию,бюджет на рекламную компанию будем обговаривать,жду ваших предложений!Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
1) Поднять ТИЦ. Необходим специалист с успешным опытом поднятия ТИЦа. Очень важно понимать за какие деньги какой ТИЦ я смогу получить. 2) Увеличить поисковый траффик. Опять же важно за какие деньги какой траффик из ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется актуальное семантическое ядро сайту с тематикой "доски объявлений" для создания целевой аудитории 80-100 кеев с максимальной эффективностьюПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужно продвинуть сайт www.LarinCom.ru Бюджет до 15 тысяч. Целевая аудитория в Петропавловске-Камчатском. Продвинуть надо как контору 1С программистов и контору по автоматизации магазинов, бутиков и оптовых предприятий.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по контекстной рекламе Яндекс.Директ и Google AdWords на постоянное сотрудничество. От вас предложения по оплате и опыт работы.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад