Требуется специалист по продвижению на постоянку

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки74 просмотра

Есть несколько проектов требующие грамотного подхода. Просьба граждан юзающих Сеопульты, автозакупки и т.д. не беспокоить.

Первый месяц испытательный, оплачиваем все расходы, в конце ЗП. При хороших результатах гарантируем рост ЗП и привлечение новых клиентов. ЗП обговаривается индивидуально, приветствуются демократические цены.

13 лет назад
Droxed
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Линк-менеджер

    $250

    Обязанности: - проверка ссылок, закупаемых по фильтрам в Sape (через день, есть методика, есть алгоритм проверки) - ручная закупка ссылок по релевантному подбору (через день) - ручная закупка ссылок по ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-специалист для сайта автомобильной тематики

    Неспешно ищем оптимизатора (seo специалиста) для работы над порталом рroрrokat.ru (часть букв тут русских - чтобы не искался потом этот проект в поиске). Домену более 5 лет, раскрутки никогда никакой не было (один раз, впрочем ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аудит, оптимизация, продвижение сайта

    $300

    http://www.terratransauto.com. Здравствуйте. Регион: Москва и Московская область. Сайту пошел третий год. Был топ10 (Яндекс, Гугл) . Предлагаю вам подобрать ключи, методы, стратегию продвижения(основываясь на анализе сайтов моих конкурентов). Мне нужен специалист - ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение контент-проекта туристической тематики

    Ищу специалиста для продвижения сайта туристической тематики. Предистория. Имеется контент-проект туристической тематики (700-800 уников в в сутки). Постоянно пополняется новым контентом. Большинство посетителей приходят из поисковиков по большому количеству НЧ ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контекстная реклама

    привет мастерам,интересует создание и ведение рекламной компании в яндекс директе, Рекламировать будем контактные линзы,необходимо найти ключи, составить кликабельные объявления,и вести саму рекламную компанию,бюджет на рекламную компанию будем обговаривать,жду ваших предложений!

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднять тИЦ и увеличить трафик сайта moscowbars.ru

    1) Поднять ТИЦ. Необходим специалист с успешным опытом поднятия ТИЦа. Очень важно понимать за какие деньги какой ТИЦ я смогу получить. 2) Увеличить поисковый траффик. Опять же важно за какие деньги какой траффик из ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    $500

    Нужно продвинуть сайт www.LarinCom.ru Бюджет до 15 тысяч. Целевая аудитория в Петропавловске-Камчатском. Продвинуть надо как контору 1С программистов и контору по автоматизации магазинов, бутиков и оптовых предприятий.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад