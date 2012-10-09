Необходимо 500 человек ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок186 просмотров

Нужно чтобы в группу вступило 500 человек вконтакте, равномерно. Можно боты, главное чтобы город был скрыт.

13 лет назад
balah
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров