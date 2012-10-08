SEO в укр. сегменте для сайта на флеше

Есть сайт полностью сделанный на флеш: Likvid . com.ua

Нужно вывести в топ20 гугл по ключевым словам типа "ликвидация предприятий". Понятно, что для этого сайт скорее всего придется переделать или добавить страницы не на флеше. В общем нужна консультация как лучше это сделать, примерная стоимость и сроки раскрутки.

Преимущество специалистам которые проживают в Киеве.