Обязанности: - проверка ссылок, закупаемых по фильтрам в Sape (через день, есть методика, есть алгоритм проверки) - ручная закупка ссылок по релевантному подбору (через день) - ручная закупка ссылок по ...
Требуется накрутка псевдотрафика из ПС
Требуется следующая услуга:
Необходимо осуществить визиты из поисковой системы на сайт ботом.
Мы можем предоставить перечень микро-НЧ (около 5000), находящиеся в ТОП-100 (как вариант в ТОП-50). БОТ должен найти данные микро-НЧ в выдаче, осуществить переход, совершить ряд действий (определенное время находиться на сайте, выполнять внутренние переходы и т.п.).
Жду предложений с описанием услуги и ее стоимостью.
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