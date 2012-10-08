Требуется накрутка псевдотрафика из ПС

Требуется следующая услуга:

Необходимо осуществить визиты из поисковой системы на сайт ботом.

Мы можем предоставить перечень микро-НЧ (около 5000), находящиеся в ТОП-100 (как вариант в ТОП-50). БОТ должен найти данные микро-НЧ в выдаче, осуществить переход, совершить ряд действий (определенное время находиться на сайте, выполнять внутренние переходы и т.п.).

Жду предложений с описанием услуги и ее стоимостью.