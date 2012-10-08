Требуется накрутка псевдотрафика из ПС

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки143 просмотра

Требуется следующая услуга:

Необходимо осуществить визиты из поисковой системы на сайт ботом.

Мы можем предоставить перечень микро-НЧ (около 5000), находящиеся в ТОП-100 (как вариант в ТОП-50). БОТ должен найти данные микро-НЧ в выдаче, осуществить переход, совершить ряд действий (определенное время находиться на сайте, выполнять внутренние переходы и т.п.).

Жду предложений с описанием услуги и ее стоимостью.

13 лет назад
ostapx1
Остап 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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