Раскрутка сайта в топ, заключение договора с ООО

Промышленной компании требуется продвижение сайта в топ, более чем по 100 словам, оплата только по факту и только заключение договора. Сайт новый, все запросы на 100+ месте.

Необходимо:

-анализ сайта

-аудит сайта

-оптимизация

-маркетинговый план

-еженедельные отчёты

Исполнителей без отзывов, новыми аккаунтами, любителей которые хотят себя попробовать не беспокоить, также профессионалы но не имеющие возможности заключить договор, не подойдут.

Оплата будет частями, выходите в топ 90-премия, в топ 80-премия и т.д. В топ 10-премия, топ-1 хорошая премия.