Нужны вступившие в группу ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок167 просмотров

Добрый день!

Нужны 1000 вступивших в группу http://vk.com/vipstyle23. Сделать надо сегодня. Пишите кто возьмется и за какую цену?

С уважением, Екатерина!

13 лет назад
Astra_R
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров