Есть сайт полностью сделанный на флеш: Likvid . com.ua Нужно вывести в топ20 гугл по ключевым словам типа "ликвидация предприятий". Понятно, что для этого сайт скорее всего придется переделать или добавить страницы не на ...
Нужны вступившие в группу ВКонтакте
Добрый день!
Нужны 1000 вступивших в группу http://vk.com/vipstyle23. Сделать надо сегодня. Пишите кто возьмется и за какую цену?
С уважением, Екатерина!
Заявки фрилансеров
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