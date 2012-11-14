Раскрутка сайта по нужному региону

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Завершен4 заявки181 просмотр

Есть сайт, направление детские товары, нужна раскрутка преимущественно по Удмуртии, пока...

инфу и контакты в ПМ, пожалуйста

Оставляйте заявки я сам с вами свяжусь.

13 лет назад
MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$200
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Илья отличный заказчик, оплатил всё в срок, проблем не было!

Заявки фрилансеров

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад