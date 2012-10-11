Добавить сайт в соцзакладки и каталоги

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Завершен1 заявка134 просмотра

Необходимо добавить сайт в различные каталоги и соцзакладки. Интересуют сроки и цены.

13 лет назад
dsenta
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Надёжный человек, делает всё быстро и качественно – профессионал своего дела. Приятно удивило, что сначала сделал работу, а оплата после выполнения и предоставленного отчёта. Рекомендую всем, и буду обращаться при необходимости и в будущем.
хорошо

Заявки фрилансеров

artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад