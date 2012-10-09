Продвижение молодого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки206 просмотров

Нужно продвижение сайта по региону

Тема выкуп машин.

Регион - Петербург

Сайт - молодой (не в индексе)

Задача - оптимизировать под НЧ, за 2 месяца начать собирать 20-30 человек / день.

Есть примеры молодых сайтов в хорошем топе.

Плавная работа с ссылками, упор на внутренние и поведенческие факторы.

Интересует сотрудничество с фрилансером.

Желательно показать молодые проекты, поднятые в топ

13 лет назад
abc12
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров