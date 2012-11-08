Раскрутка сервера в WoW

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки297 просмотров

Нужно поднять в поисковиках яндекс и гугл сервер world of warcraft

13 лет назад
Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, договорились на оплату по факту, не каких проблем не было!

Заявки фрилансеров

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад