Всем привет есть группа вконтакте vk.com/petsbol Хотелось бы ее раскрутить. Чтобы число подписавшихся было хотя бы 5-10 тысяч. Интересуют реальные люди, а не боты. И желательно из России. Цена, сроки???
Семантическое ядро + описание категорий
Добрый вечер ! Требуется качественно и грамотно собрать семантическое ядро нового сайта , и составление ТЗ для копирайтера .
Описание категорий сайта и самого сайта .
От Вас
Методы как будете составлять
Цены и сроки .
Заявки фрилансеров
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