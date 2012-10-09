Семантическое ядро + описание категорий

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок296 просмотров

Добрый вечер ! Требуется качественно и грамотно собрать семантическое ядро нового сайта , и составление ТЗ для копирайтера .

Описание категорий сайта и самого сайта .

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12 лет назад
seregakote
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров