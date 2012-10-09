Привет всем, дело в том, что нас интересует продвижение двух сайтов в кратчайшие сроки (чтобы были в 10-ке по запросам), хочется, чтобы человек был ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЁЖНЫЙ и желательно с города Санкт-Петербурга.

Дело в том, что человек нужен как минимум на пол года, поэтому обращайтесь