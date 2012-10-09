Добрый вечер ! Требуется качественно и грамотно собрать семантическое ядро нового сайта , и составление ТЗ для копирайтера . Описание категорий сайта и самого сайта . От Вас Методы как будете составлять ...
Продвижение двух сайтов
Привет всем, дело в том, что нас интересует продвижение двух сайтов в кратчайшие сроки (чтобы были в 10-ке по запросам), хочется, чтобы человек был ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЁЖНЫЙ и желательно с города Санкт-Петербурга.
Дело в том, что человек нужен как минимум на пол года, поэтому обращайтесь
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно продвижение сайта по региону Тема выкуп машин. Регион - Петербург Сайт - молодой (не в индексе) Задача - оптимизировать под НЧ, за 2 ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно поднять в поисковиках яндекс и гугл сервер world of warcraftПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем привет есть группа вконтакте vk.com/petsbol Хотелось бы ее раскрутить. Чтобы число подписавшихся было хотя бы 5-10 тысяч. Интересуют реальные люди, а не боты. И желательно из России. Цена, сроки???Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Почистить доноров (примерно 1,5к ссылок), настроить отбор доноров на будущее, почистить ключи в соответствии с новым СЯ ну и всячески улучшить кампанию. Пишите в проект ориентировочную цену и сроки.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, направление детские товары, нужна раскрутка преимущественно по Удмуртии, пока... инфу и контакты в ПМ, пожалуйста Оставляйте заявки я сам с вами свяжусь.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется специалист, который может подготовить на русском языке уникальные description для следующих 35 страниц сайта http://proaudit.ua/map.html (Кроме блока страниц Полезная информация) Тег description должен быть по объему 120-140 знаков с пробелами. Прошу оценить ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно чтобы в группу вступило 500 человек вконтакте, равномерно. Можно боты, главное чтобы город был скрыт.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужны 1000 вступивших в группу http://vk.com/vipstyle23. Сделать надо сегодня. Пишите кто возьмется и за какую цену? С уважением, Екатерина!Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт полностью сделанный на флеш: Likvid . com.ua Нужно вывести в топ20 гугл по ключевым словам типа "ликвидация предприятий". Понятно, что для этого сайт скорее всего придется переделать или добавить страницы не на ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад