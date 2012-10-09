Продвижение двух сайтов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт25 заявок248 просмотров

Привет всем, дело в том, что нас интересует продвижение двух сайтов в кратчайшие сроки (чтобы были в 10-ке по запросам), хочется, чтобы человек был ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЁЖНЫЙ и желательно с города Санкт-Петербурга.

Дело в том, что человек нужен как минимум на пол года, поэтому обращайтесь

13 лет назад
Ponedelko
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров