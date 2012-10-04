Привет всем, дело в том, что нас интересует продвижение двух сайтов в кратчайшие сроки (чтобы были в 10-ке по запросам), хочется, чтобы человек был ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЁЖНЫЙ и желательно с города Санкт-Петербурга. Дело в том, что человек ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт11 лет назад
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на этой страничке выход из аккаунта невозможен-ошибка 404 http://xn----8sbas1bedcfmckn.xn--p1ai/restourans.php?peoples=2&date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2012-10-04&time=All эта ссылка пустая практически http://xn----8sbas1bedcfmckn.xn--p1ai/restorator/settings.php отзывы не работают, так же не работает редактирование фото на спецпредложения, так же не меняется скидка в разделе забронировать столик, также не работает поиск на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте! Внешне и по функционалу оформить как сайт restomesto.ru Поменять логотип на вилку с ложкой. Карту заменить на карту СПб.Должна быть возможность управления разделом сайта для ресторана (вроде джумлы) Предусмотреть разные способы оплаты :смс ,яндекс ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад