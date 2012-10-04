Ponedelko

Михаил Ponedelko

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Продвижение двух сайтов

    $500

    Привет всем, дело в том, что нас интересует продвижение двух сайтов в кратчайшие сроки (чтобы были в 10-ке по запросам), хочется, чтобы человек был ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЁЖНЫЙ и желательно с города Санкт-Петербурга. Дело в том, что человек ...

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    $500

    на этой страничке выход из аккаунта невозможен-ошибка 404 http://xn----8sbas1bedcfmckn.xn--p1ai/restourans.php?peoples=2&amp;date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2012-10-04&amp;time=All эта ссылка пустая практически http://xn----8sbas1bedcfmckn.xn--p1ai/restorator/settings.php отзывы не работают, так же не работает редактирование фото на спецпредложения, так же не меняется скидка в разделе забронировать столик, также не работает поиск на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта

    $1000

    Здравствуйте! Внешне и по функционалу оформить как сайт restomesto.ru Поменять логотип на вилку с ложкой. Карту заменить на карту СПб.Должна быть возможность управления разделом сайта для ресторана (вроде джумлы) Предусмотреть разные способы оплаты :смс ,яндекс ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад