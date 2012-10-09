Продвижение сайта с помощью Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки179 просмотров

Создать компанию в Яндекс.Директ для продвижения одностраничного сайта: http://kurs21den.ru/shok/

Задание в принципе не сложное, необходимо сделать в кротчайшие сроки несколько релевантных толковых объявлений для привлечения трафика на страницу захвата.

13 лет назад
seryy
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров