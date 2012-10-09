Добрый вечер ! Требуется качественно и грамотно собрать семантическое ядро нового сайта , и составление ТЗ для копирайтера . Описание категорий сайта и самого сайта . От Вас Методы как будете составлять ...
Продвижение сайта с помощью Яндекс.Директ
Создать компанию в Яндекс.Директ для продвижения одностраничного сайта: http://kurs21den.ru/shok/
Задание в принципе не сложное, необходимо сделать в кротчайшие сроки несколько релевантных толковых объявлений для привлечения трафика на страницу захвата.
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