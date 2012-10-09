Внутренняя оптимизация сайта по ключевикам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок210 просмотров

Есть старый сайт. Сейчас фирма решила более активно продвигать его.

Для этого используется вэб-эффектор. Для самого сайта составлен список ключевых слов, которые необходимо применить к сайту.

Сайт - без CMS, просто Php. Предоставляется ftp-доступ.

Нужно оптимизировать сайт или дать консультации. Лучше первое.

PHP
13 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров