Работа с социальными сетями, блогами

"....мы платим за вирусную рекламу приличные деньги. Но надо понимать, что именно мы и запустили этот вирус. Этот вирус называется – "Приличные деньги за шаблонные действия придуманные одним-двумя, действительно, стоящими авторами"

Требуется соискатель на постоянную работу.

а) Грамматика, орфография и стилистика на грани современной формы с литературной. Последнее не критично.

б) Обязательность

в) Постоянный доступ к интернету и большинству социальных сетей, блогов и прочее.

г) Политкорректность

Обязательства:

Интересные публикации как авторские, так и именитых авторов

Обзор публикации

Размещение тематического видео и аудио контента и изображений

Вовлечение читателей/участников в диалог и дискуссии

Регулярный анализ статистики посещаемости (научим в случае необходимости)

Создание/размещение викторин и конкурсов

Прочее

Условия:

В зависимости от обстоятельств, включая трудоустройство по договору

Оплата:

Договорная