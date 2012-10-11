SEO-продвижение канадского интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок153 просмотра

Находится в доменной зоне “.com”. Основная доменная зона Канады “.ca”.

Обязанности:

- Внутренняя оптимизация на Английском (возможно привлечение копирайтера);

- Продвижение под ПС Google (таргетинг Англо-язычная Канада);

- Анализ продвижения.

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Требования:

- Опыт продвижения сайтов в Америке, Канаде (в англоязычном мире);

- Опыт продвижения под ПС Google;

- Опыт работы с местными биржами ссылок (Канада, США);

- Знание английского языка (для контент-маркетинга).

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Дополнительно:

- Знание английского требуется для успешного контент-маркетинга. Переговоры ведутся через нашу Студию (www.leader-web.ru), конечно же на русском.

- Перед началом работ необходимо провести анализ стоимости продвижения.

- Предоставляется список ключевых слов на Английском (прайс-лист), его необходимо уточнить и дополнить.

- Так же интересует ведение контекстной рекламы в Google.Adwords.

13 лет назад
LeaderWeb
Марат 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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