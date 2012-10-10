Трафик с Вконтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужен трафик с Вконтакте

Тематика: личностный рост, тренинги, коучинг

Сайт: http://selfupgrade.ru/

Вопрос - какую вы готовы предложить цену за переход?

Нужное количество переходов - 300-400 в сутки (можно больше)

13 лет назад
dmitryr
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров