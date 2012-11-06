Продвинуть сайт в Яндексе

Требуется раскрутка проекта с упором на яндекс. Был продвиженец который вроде продвинул по каким то запросам в гугле, а с яндексом ничего не выходит. Отдам сайт на продвижение тому кто подробно объяснит ошибки оптимизатора и распишет стратегию вашего продвижения. Готов платить 5000 за ваши услуги. + расходы на биржы или ссылки и.т.д