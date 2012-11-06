Продвинуть сайт в Яндексе

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен23 заявки242 просмотра

Требуется раскрутка проекта с упором на яндекс. Был продвиженец который вроде продвинул по каким то запросам в гугле, а с яндексом ничего не выходит. Отдам сайт на продвижение тому кто подробно объяснит ошибки оптимизатора и распишет стратегию вашего продвижения. Готов платить 5000 за ваши услуги. + расходы на биржы или ссылки и.т.д

13 лет назад
b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$160
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотруднечеством остался доволен. Порядочный и ответственный заказчик. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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