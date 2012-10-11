Узнать причину отсутствия сайта в поиске Google

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок150 просмотров

Сайт vkurse точка by не виден в поиске google, хотя ссылок не закупал, контент весь свой.

Почему не виден в посике google и что сделать чтобы исправить?

Оплата 10 wmz

13 лет назад
antonbergov
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

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Нет заявок фрилансеров