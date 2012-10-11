Здравствуйте. Есть подозрение, что сайт попал под фильтр/фильтры Яндекса - в выдаче осталось всего 3 страницы, ТИЦ упал с 30 до 0. Не индексируется уже продолжительное время - более полугода. С Гуглом все в ...
Оптимизировать сайт и продвинуть в поисковиках.
Надо оптимизировать сайт go24.ee
Также продвинуть в поисковиках.
Если интересует предложение тогда опишите ваше предложения с ценами.
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