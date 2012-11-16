koksik

Константин Баймер koksik

 
40 летЭстония/Таллинн
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Написать статьи для сайта
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!
Хорошая работа. Всё выполнено на хорошем уровне. В будущем обязательно воспользуюсь услугами именно этого фрилансера.
Ответный отзыв
Profi2012
Иван 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Надо сделать из логотипа водяной логотип/знак
Спасибо за проект. Оплата вовремя. Сотрудничеством доволен. Обращайтесь - поработаем)
Качественно и быстро. Советую!!!
Ответный отзыв
nakts
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Перевод статей на английский
Спасибо за сотрудничество! Буду рада переводить для вас и в дальнейшем.
Хорошая работа. Быстрый перевод и хорошего качества. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Необходимо написать рекламный текст для портала.
Сотрудничеством доволен. Константин дал четкое тз, все объяснил, оплатил вовремя. Надеюсь с ним еще сработаемся.
Хорошая работа, быстрая обратная связь, понимание задания. Советую.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Баннер для сайта
Интересный проект. Понятное задание, быстрая обратная связь, мгновенная оплата.
Вся работа выполнена на отлично. Быстро и безупречно. Советую.
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