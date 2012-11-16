Для портала www.go24.ee необходим sitemap. При предоставлении заявок просьба указать стоимость и сроки.
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Для портала www.go24.ee Необходимо установить/интегрировать фотогалерею на сайт. Прошу указать стоимость и сроки. Если есть вопросы, пишите.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Для портала GO24.EE необходимо сделать из имеющегося логотипа (лого приложено) водинистый лого для добавления к фото. Размер лого надо сделать меньше оригинала и естественно прозрачный фон должен остаться. Если есть другие предложения как можно сделать, предлогайте. Прошу указать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется провести аудит сайта. www.go24.ee По сайту необходимо дать подробные рекомендации, что надо доделать/переделать и т.д. Необходимо оценить качество продвижения. Чем больше от вас будет полезной информации, тем лучше:) Сообщите свои цены!!!Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Хотели бы поменять дизайн сайта. www.go24.ee Конкретных пожеланий нет. Опишите ваши идеи. И напишите стоимость работы. Заранее всем спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Рекламное письмо для привлечения клиентов на портал www.go24.ee Письмо в обычном формате. Если у вас имеются уточняющие вопросы, задавайте!!! Прошу написать сроки и стоимость услуг.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать рекламное письмо в HTML для портала www.go24.eeПрочее1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Перевод Статей на английский. Статьи находяться тут http://go24.ee/article/guide/estoniarus/linnadrus Всего 12 статей. Если сотруднечество устроит тогда будет ещё работа по переводу. Просьба написать сроки и стоимость работы. Инфо портал http://www.go24.eeПереводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Надо создать простой баннер для сайта www.go24.ee Размеры 468*60 Лого приложено. Информационный портал Эстонии.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Надо оптимизировать сайт go24.ee Также продвинуть в поисковиках. Если интересует предложение тогда опишите ваше предложения с ценами.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать тексты для сайта go24.ee Описать города Эстонии. Примерно 1,5 -2 т.з. Также написать статьи на туристическую тему. Советы туристам приезжающим в Эстонию.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Go24.ee Создать логоЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад