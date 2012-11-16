Для портала GO24.EE необходимо сделать из имеющегося логотипа (лого приложено) водинистый лого для добавления к фото. Размер лого надо сделать меньше оригинала и естественно прозрачный фон должен остаться. Если есть другие предложения как можно сделать, предлогайте. Прошу указать ...