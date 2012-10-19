Нужно продвижение старого сайта (медицина)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен24 заявки209 просмотров

Нужно продвижение в яндексе и гугле старого медицинского сайта. Регион: Москва. Запросы и адрес скину в личку исполнителю.

13 лет назад
yluy
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$500
150 дней
После одной недели сотрудничества уже появились результаты продвижения в гугле. Всем советую.
Юлия один из лучших моих заказчиков.

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад