Размещение информации на форумах

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Закрыт1 заявка159 просмотров

Есть англ музыкальный сайт (mp3 поисковик). Необходимо вручную разместить его анонс на 100 зарубежных музыкальных форумах. Текст анонса (предоставим заказчику) необходимо качественно размножить - по 1 копии на форум. Никакого спама.

13 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров