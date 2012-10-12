По списку слов определить количество запросов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок154 просмотра

Во вложенном файле список слов, которые необходимо проверить на количество запросов, например, в wordstat.yandex.ru/. напротив каждого слова указать количество запросов. Тематика игровые приставки, кроме заданных слов, нужно определить еще слова, которые могли бы подойти данной тематике, которых нет в списке. Эти слова нужно выделить в файле другим цветом и указать количество запросов.

13 лет назад
tashakuz
Татьяна 
44 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Все по делу и быстро. Спасибо.
Татьяна отличный работодатель. Четко поставленные цели и своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад