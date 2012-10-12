По списку слов определить количество запросов

Во вложенном файле список слов, которые необходимо проверить на количество запросов, например, в wordstat.yandex.ru/. напротив каждого слова указать количество запросов. Тематика игровые приставки, кроме заданных слов, нужно определить еще слова, которые могли бы подойти данной тематике, которых нет в списке. Эти слова нужно выделить в файле другим цветом и указать количество запросов.