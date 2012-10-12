Требуется SEO-оптимизатор

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок154 просмотра

Здравствуйте!

Срочно необходим сео оптимизатор для продвижения интернет магазина цифровой дистрибуции. Оплата помесячная, необходимо продвинуть запросы в топ яндекс гугл (товары), восстановить позиции в гугл. Улучшить ранжирование сайта. Магазин молодой, поэтому прошу цену не загибать. Со временем оплата будет увеличена.

Спасибо.

13 лет назад
woq
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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