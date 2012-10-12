Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок200 просмотров

Нужен оптимизатор на долгосрочной основе для сайта http://1-rs.com/. На данный момент проводится реорганизация проекта (новый функционал, дизайн). Цель — поднятие посещаемости сайта в разы. От Вас потребуется стратегия продвижения. Подробности в ЛС.

13 лет назад
1-rs
49 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров