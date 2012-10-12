Нужно настроить на сайте перелинковку для сбора нч трафика. cms: joomla. Нужно увеличить количество посетителей с 1000 чел/день хотя бы до 1500 чел/день за 2-3 месяца засчет перелинковки.
Продвижение сайта
Нужен оптимизатор на долгосрочной основе для сайта http://1-rs.com/. На данный момент проводится реорганизация проекта (новый функционал, дизайн). Цель — поднятие посещаемости сайта в разы. От Вас потребуется стратегия продвижения. Подробности в ЛС.
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