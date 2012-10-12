Вывести сайт в индексацию Яндексом

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Закрыт8 заявок227 просмотров

Нужно решить проблему с Яндексом. Он не индексирует 40 страниц сайта (отдает 404).В хостинг писали не помогло,в яндекс тоже писали не помогло.Нужно вернуть сайт к индексации.Интересуют сроки,цены.

13 лет назад
tctf
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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