Увеличение посещаемости сайта

Есть интернет-магазин недорогой электроники (смартфоны и планшетники) - http://clopshop.com

Необходимо увеличить посещаемость ресурса до 100 человек в день.

Гостевой доступ к статистике предоставлю.

Предоплаты нет. Возможен такой вариант: после достижения посещаемости в 100 человек в день, выплачиваю 30% стоимости, если в течение 5 дней эта посещаемость держится на таком уровне (100 человек в день), выплачиваю остальные 70%.

Предлагайте вашу стоимость и варианты.