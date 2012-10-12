Сделать аудит 3 сайтов

Необходимо провести аудит 3 сайтов.

Сайты оптимизированы и находятся в Топе.

Необходимо сделать анализ с точки зрения SEO – какие минусы есть на сайте и конкретные рекомендации по исправлению – контент, перелинковка, теги т .д.

Ещё раз отмечу, что сайты оптимизированы и сидят в ТОпе поэтому общие рекомендации типа пропишите что то где то не пройдут.

Интересуют реальные специалисты разбирающиеся в SEO.