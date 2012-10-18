Написать тексты интернет-магазина + SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки240 просмотров

Требуется написать тексты к позициям интернет-магазина, включительно заполнить ключевые элементы html страниц сайта (SEO).

Все сейчас выгружено в таблицу, смотреть можно здесь:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArEzT348MSXgdEtCdTRaOUZaWW12VVQ3V213TThjVXc

Сайт http://m_o_n-s_u_n_._r_u В адресе сайта следует убрать знаки подчеркивания.

Жду предложений по срокам и бюджету.

HTML
13 лет назад
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexandramaley
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Александра внимательно отнеслась к этой задаче. Критику с моей стороны в начале проекта приняла как руководство к изменению стиля изложения материала и мне это очень понравилось. В итоге получил тексты нужного мне качества. Рекомендую к сотрудничеству.
О сотрудничестве остались самые приятные впечатления. Доброжелательное общение, своевременная оплата, терпение и помощь в выполнении проекта. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alexandramaley
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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