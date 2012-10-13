Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок206 просмотров

Имеем сайт http://avto-beton.ru/

1. Необходимо немного изменить дизайн

2. Прогнать по трасту

3.Выбрать рекламу для директа

4. Чтобы по определенным запросам был в топе

Начало работ 1 ноября

За всей информацией обращайтесь, бюджет минимальный

13 лет назад
artypozdnyak
Артем 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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