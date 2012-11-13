Провести рекламу вебинара через Директ

Нужно создать и настроить на максимальную отдачу рекламную компанию бесплатного вебинара в директе.

Тема вебинара: 11 ПРОВЕРЕННЫХ способов БЫСТРО ПОВЫСИТЬ себе ЗАРПЛАТУ

ссылка для записи на вебинар: http://delay-business.ru/webinar5/

Естественно, что цена за клик должна быть минимальна, а кликов - как можно больше.

от Вас: ваша оценочная минимальная цена за клик и предполагаемое количество кликов которые можно реализовать за сутки.

а также портфолио/отзывы по работе с директом

и цена за Вашу работу.

Вебинары проводим постоянно, так что такие услуги будут требоваться регулярно.