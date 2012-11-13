Провести рекламу вебинара через Директ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки289 просмотров

Нужно создать и настроить на максимальную отдачу рекламную компанию бесплатного вебинара в директе.

Тема вебинара: 11 ПРОВЕРЕННЫХ способов БЫСТРО ПОВЫСИТЬ себе ЗАРПЛАТУ

ссылка для записи на вебинар: http://delay-business.ru/webinar5/

Естественно, что цена за клик должна быть минимальна, а кликов - как можно больше.

от Вас: ваша оценочная минимальная цена за клик и предполагаемое количество кликов которые можно реализовать за сутки.

а также портфолио/отзывы по работе с директом

и цена за Вашу работу.

Вебинары проводим постоянно, так что такие услуги будут требоваться регулярно.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
13 лет назад
$150
2 дня
Все что требовалось от исполнителя он быстро выполнил. Спасибо Геннадию.
Хороший заказчик. Рекомендую!
lobarev
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Александр быстро подготовил объявления и подобрал ключевые фразы, создал кампанию и запустил её. Я сотрудничеством доволен, спасибо за работу!
Отличный заказчик, очень рекомендую. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
13 лет назад
lobarev
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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