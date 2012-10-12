Перенос SEO

Заказчик не сделал оплату проекта. На неоднакратные мои призывы заплатить отправленные в приват, потому как работа, согласно предъявленному по скайпу заданию выполнена, никак не реагировал. Я была вынуждена через неделю снять свои исправления. На что он среагировал ответом:" Я не плачу мошенникам и шантажистам".Весьма оригинальное объяснение своего некрасивого поведения.