Настройка google adwords

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Завершен5 заявок162 просмотра

необходимо настроить google adwords для сайта http://fedoskinotoday.com

Google Ads
13 лет назад
Papenov
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
13 лет назад
$150
3 дня
Заказвал настройку adwords для интернет-магазина шкатулок. Геннадий провел анализ существовавшей кампании, предложил свои варианты еще до заключения сделки. Все пожелания были учтены, оперативно вносились замечания. Кампания уже работает отлично, количество клиентов значительно выросло, окупил стоимость настройки за несколько дней!
Достойная оплата за хорошую работу..

Заявки фрилансеров

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
13 лет назад

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