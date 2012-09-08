artypozdnyak

Необходимо создать новый сайт по данной тематике, желателен опыт работы в данной сфере. Хотел бы сайт вот такого типа http://avtobetononasos.com/, только с большим количеством информации. Есть наработки которые можно использовать с моего сайта avto-beton.ru( раздел ...
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен сайт, красивый, стильный в белых тонах по тематике аренды автобетононасосов. Предлагайте свои варианты, также нуждаюсь в дальнейшем в продвижение этого сайта. Первоначальная информация есть на моем старом сайте( avto-beton.ru), информацию можно взять оттуда, но также дополнить ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт10 лет назад
Вот сайт avto-beton.ru Сайт молодой, порядка 6 месяцов, делали прогон по по поисковикам Посмотрите сами, что нужно(можно) сделать для того чтобы сайт развился и был в топе Предлагайте свои варианты и бюджетПоисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеем сайт http://avto-beton.ru/ 1. Необходимо немного изменить дизайн 2. Прогнать по трасту 3.Выбрать рекламу для директа 4. Чтобы по определенным запросам был в топе Начало работ 1 ноября За всей информацией обращайтесь, бюджет минимальныйПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо прогнать сайт по трастовым сайтам, чтобы тот получил тиц. Немного помочь изменить дизайнПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад