artypozdnyak

Артем Поздняков artypozdnyak

 
27 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт под ключ по теме аренды бетононасоса

    $500

    Необходимо создать новый сайт по данной тематике, желателен опыт работы в данной сфере. Хотел бы сайт вот такого типа http://avtobetononasos.com/, только с большим количеством информации. Есть наработки которые можно использовать с моего сайта avto-beton.ru( раздел ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен сайт по теме аренды автобетононасосов

    $500

    Нужен сайт, красивый, стильный в белых тонах по тематике аренды автобетононасосов. Предлагайте свои варианты, также нуждаюсь в дальнейшем в продвижение этого сайта. Первоначальная информация есть на моем старом сайте( avto-beton.ru), информацию можно взять оттуда, но также дополнить ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Вот сайт avto-beton.ru Сайт молодой, порядка 6 месяцов, делали прогон по по поисковикам Посмотрите сами, что нужно(можно) сделать для того чтобы сайт развился и был в топе Предлагайте свои варианты и бюджет

    Поисковые системы (SEO)29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Имеем сайт http://avto-beton.ru/ 1. Необходимо немного изменить дизайн 2. Прогнать по трасту 3.Выбрать рекламу для директа 4. Чтобы по определенным запросам был в топе Начало работ 1 ноября За всей информацией обращайтесь, бюджет минимальный

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад