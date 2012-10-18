СЕО-аудит

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок263 просмотра

Идет разработка сервиса! Его жизнь это поисковики! Старт проекта через пару недель!

Необходимо провести полный аудит сервиса.

Помочь всем чем можно со стороны СЕО!

Заявки оставлять только имеющим рейтинг в даной области!

Адрес сервиса дам в личке!

13 лет назад
qari
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

werter2
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Seo аудит выполнил в срок. Сделано хорошо, без ВОДЫ! Начали сотрудничать с данным исполнителем в области SEO. Рекомендую.
Отличный заказчик - мгновенная оплата, четкая постановка задачи. Никаких проблем не возникало. Спасибо.

Заявки фрилансеров

werter2
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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