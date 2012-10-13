Раскрутить группу ВКонтакте

Есть интернет-магазин недорогой электроники (смартфоны и планшетники) - http://clopshop.com Необходимо увеличить посещаемость ресурса до 100 человек в день. Гостевой доступ к статистике предоставлю. Предоплаты нет. Возможен такой вариант: после достижения посещаемости в ...