Нужно создать и настроить на максимальную отдачу рекламную компанию бесплатного вебинара в директе. Тема вебинара: 11 ПРОВЕРЕННЫХ способов БЫСТРО ПОВЫСИТЬ себе ЗАРПЛАТУ ссылка для записи на вебинар: http://delay-business.ru/webinar5/ Естественно, что цена за ...
Раскрутить группу ВКонтакте
Оставляйте свои предложения с ценами.
Адудитория - Страна, Пол, возраст
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется написать тексты к позициям интернет-магазина, включительно заполнить ключевые элементы html страниц сайта (SEO). Все сейчас выгружено в таблицу, смотреть можно здесь: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArEzT348MSXgdEtCdTRaOUZaWW12VVQ3V213TThjVXc Сайт http://m_o_n-s_u_n_._r_u В адресе сайта следует убрать знаки ...Завершен13 лет назад
Имеем сайт http://avto-beton.ru/ 1. Необходимо немного изменить дизайн 2. Прогнать по трасту 3.Выбрать рекламу для директа 4. Чтобы по определенным запросам был в топе Начало работ 1 ноября За ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо настроить google adwords для сайта http://fedoskinotoday.comЗавершен13 лет назад
- $30
Необходимо перенести СЕО оптимизацию с одного сайта на другой. Второй сайт - редизайн первого. Ссылки на втором прописывать с первого. Оставляйте скайп в откликахЗакрыт13 лет назад
- $500
Оптимизация сайта http://hotelkorona.com.ua/ Составление семантического ядра (подбор и распределение запросов по страницам) Составление карты перелинковки Написание уникальных оптимизированных текстов в разделы меню на рус. и укр. Внесение текстов на ...Завершен8 лет назад
Нужно решить проблему с Яндексом. Он не индексирует 40 страниц сайта (отдает 404).В хостинг писали не помогло,в яндекс тоже писали не помогло.Нужно вернуть сайт к индексации.Интересуют сроки,цены.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо продвижение для сайта lagash.ru пишите ваши предложенияПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо продвижение группы в соц.сети Вконтакте,а именно увеличение числа подписчиков.Есть требования к будущим участникам группы. Платим только за вступивших в группу.Жду Ваших предложений.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин недорогой электроники (смартфоны и планшетники) - http://clopshop.com Необходимо увеличить посещаемость ресурса до 100 человек в день. Гостевой доступ к статистике предоставлю. Предоплаты нет. Возможен такой вариант: после достижения посещаемости в ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад