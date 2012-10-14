Нужно проанализировать сайт на предмет дублей и закрыть их от индексации. работа подразумевает так же редактирование HTML-кода.
Активные участники для группы ВКонтакте
Нужны участники, которые будут комментировать события, участвовать в жизни публичной страницы, участвовать в опросах и т.п.
Хотелось бы примерно 200-300 человек.
Жду от Вас приблизительную стоимость, сроки, гарантии.
Дизайн-студия, которая занимается фирстилем, брендингом и неймингом.
Заявки фрилансеров
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