Активные участники для группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки152 просмотра

Нужны участники, которые будут комментировать события, участвовать в жизни публичной страницы, участвовать в опросах и т.п.

Хотелось бы примерно 200-300 человек.

Жду от Вас приблизительную стоимость, сроки, гарантии.

Дизайн-студия, которая занимается фирстилем, брендингом и неймингом.

13 лет назад
chulkovmedia
Егор 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров