Оптимизировать сайт на vamshop, раб. с robots.txt

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки193 просмотра

Нужно проанализировать сайт на предмет дублей и закрыть их от индексации.

работа подразумевает так же редактирование HTML-кода.

HTML
13 лет назад
spb1982
Ринат 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Novo_Seo
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Все ок
Все отлично. Оплата во время

Заявки фрилансеров

Novo_Seo
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад